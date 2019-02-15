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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Naz Elmas’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Erol Özmandıracı, Merve Boluğur, Sedefhan Oğuz, Sinem Işık ve Ali Selçuk gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü sima katıldı.