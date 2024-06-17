Nazan Öncel, Harbiye Açıkhava'da konser verdi

Sevenlerinin bayramını ve Babalar Günü'nü kutlayan Nazan Öncel; "Sizleri burada görmek çok güzel. Eksilmeyelim iyi ki varsınız." sözleriyle duygularını dile getirdi. Performansı boyunca sahnede fırtınalar estiren Öncel, zaman zaman seyircisiyle diyaloğa geçerek keyif dolu bir akşam yaşattı.