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        Haberler Magazin Nazan Öncel: Koronavirüse yakalandım - Magazin haberleri

        Nazan Öncel: Koronavirüse yakalandım

        Şarkıcı Nazan Öncel, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Öncel, Bursa'daki sahnesini ertelediğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 16:11 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:12
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        'Koronavirüse yakalandım'
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        Nazan Öncel koronavirüse yakalandı. Ünlü şarkıcı, rahatsızlığı nedeniyle Bursa'daki sahnesini ertelediğini açıkladı. Öncel; "Arkadaşlar Kovid oldum, yatıyorum. Hâl böyle olunca çarşamba günü yapılması beklenen Bursa konserini ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldım. "Önce sağlık" dediğiniz için anlayışınız teşekkür ediyorum" dedi.

        EYLÜL AYINDA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

        Sanatçı, geçtiğimiz yıl eylül ayında tansiyonu yükselince bayılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Nazal Öncel, "Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma. Apar topar hastaneye koştuk. Serum tedavisi vesaire. Sigarayla da vedalaştık" ifadelerini kullandı.

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        #nazan öncel
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