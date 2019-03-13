Nazilli Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenen 10'uncu Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali'nin kapanışı konserle gerçekleştirildi. Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konsere Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akkaya, Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir ve yüzlerce sanatsever katıldı.

İki bölüm halinde verilen ve yaklaşık 2 saat süren konserde Türk Sanat Müziğinin sevilen eserlerinden derlenmiş 32 beste seslendirildi. Seçim yorgunluğunu konserle attığını söyleyerek katılımcılara teşekkür eden Başkan Alıcık, "Müzik insanı dinlendiriyor. Böyle bir güzellikle sizlerle beraber olmak istedim. Aydın'ın farklı ilçelerinden de katılımcılarımız var onlara da hoş geldiniz diyorum. Ustalık dönemimizde usta eserlerle halkımızın karşısına çıkacağız. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivalimizin bu yıl 10'uncusu düzenledik. Çok dolu dolu geçti. Her yıl daha iyi bir şekilde yol aldığımıza inanıyorum. Hem sanatımızla, hem kültürümüzle hem de projelerimizle Nazilli'de aş ve iş derdine çare olacağız" diye konuştu.