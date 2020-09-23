Nazım Sangare, Antalyaspor'a veda etti: "Geldiğim yeri unutmam"

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Nazım'ın Antalyaspor'daki fotoğraf ve görüntülerine yer verildi.

Paylaşımda, "3 yıl boyunca formamızı başarı ile taşıyan Nazım Sangare'ye bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.

Ayrıca paylaşımda araç içinde görüntülü mesajına yer verilen milli sağ bek, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Antalyam. Artık ayrılık vakti geldi. Ben yola çıktım ama nereden geldiğimi hiçbir zaman unutmam. Her şey için çok çok teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma, hocama, bütün Antalyaspor'daki çalışanlara, yönetime ve özellikle Ali Şafak Öztürk başkanıma her şey için sonsuz teşekkür ederim. Tabii ki Akrepleri büyük Antalyaspor taraftarını hiçbir zaman unutmayacağım. Siz de lütfen beni unutmayın. Hakkınızı helal edin."