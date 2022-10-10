Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya: Her şey sarıldığımızda daha güzel

"HER ŞEY SARILDIĞIMIZDA DAHA GÜZEL"

Sosyal medya hesabından Hacı Sabancı ile düğün günlerinde çekilen siyah-beyaz fotoğrafını yayınlayan Nazlı Sabancı, eşine "Birinci yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Her şey sarıldığımızda daha güzel" sözleriyle seslendi.

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Hacı Sabancı da Nazlı Sabancı'nın gönderisine kalp emojisiyle karşılık verdi.