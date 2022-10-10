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Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya: Her şey sarıldığımızda daha güzel

Ekim 2021'de nikah masasına oturan Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti, birinci evlilik yıl dönümlerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla kutladı. Nazlı Sabancı, eşine "Her şey sarıldığımızda daha güzel" sözleriyle seslendi

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  • Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya: Her şey sarıldığımızda daha güzel - Magazin haberleri

    Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, yaklaşık üç yıllık ilişkilerini 2021'in ekim ayında evlilikle taçlandırmıştı. 
  • Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya: Her şey sarıldığımızda daha güzel - Magazin haberleri

    Mutlu birliktelikleri devam eden çift, önceki gün birinci evlilik yıl dönümlerini kutladı. 
  • Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya: Her şey sarıldığımızda daha güzel - Magazin haberleri

    "HER ŞEY SARILDIĞIMIZDA DAHA GÜZEL"

    Sosyal medya hesabından Hacı Sabancı ile düğün günlerinde çekilen siyah-beyaz fotoğrafını yayınlayan Nazlı Sabancı, eşine "Birinci yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Her şey sarıldığımızda daha güzel" sözleriyle seslendi. 

    Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Hacı Sabancı da Nazlı Sabancı'nın gönderisine kalp emojisiyle karşılık verdi.
  • Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya: Her şey sarıldığımızda daha güzel - Magazin haberleri

    DÜĞÜNLERİ ERTELENMİŞTİ

    Öte yandan geçtiğimiz yıl aralık ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, 3 Eylül 2021 tarihinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleşmesi planlanan düğünlerini Kayı’nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelemişti.
  • Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya: Her şey sarıldığımızda daha güzel - Magazin haberleri

    Kayı ve Sabancı, acı haberden 40 gün sonra Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında nikah masasına oturmuştu.
  • Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya: Her şey sarıldığımızda daha güzel - Magazin haberleri

    SOYADI GÜNCELLEMESİ

    Balayını Meksika'da geçiren çiftten Nazlı Kayı, nikahtan bir ay sonra da sosyal medya hesabında soyadını "Zeynep Nazlı Sabancı" olarak güncellemişti.
  • Nazlı Sabancı'dan eşi Hacı Sabancı'ya: Her şey sarıldığımızda daha güzel - Magazin haberleri

    RÖTARLI DÜĞÜN GERÇEKLEŞTİ

    Çiftin rötalı düğünü ise geçtiğimiz haziran ayında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen düğün ile gerçekleşmişti. 

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