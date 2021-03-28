Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, ilk turda İspanyalı rakipleri Clara Arzumendi ve Beatriz Corrales'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İsveçli rakipleri Johanna Mahnusson ve Clara Nistad'ı 2-0 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde de Estonyalı rakipleri Catlyn Kruss ve Helis Pajuste'yi 2-0 mağlup ederek finale adını yazırdı.

Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin finalde ise Polonyalı Zuzanna Jankowaska ve Anastasia Khomich'i 2-0 yenerek turnuvayı birinci olarak tamamladı.