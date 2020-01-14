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İstanbul Esenyurt’ta kaybolduktan sonra terk edilmiş bir minibüsün içinde cesedi bulunan Nazmiye Oruçoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili olarak yargılanan eski kocası Yüksel Y., tahliye edildi.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yüksel Y. İle tutuksuz sanıklar Serhat Y. Ve Erhan E., katıldı. Ölen Nazmiye Oruçoğlu’nun kardeşi Altune Duzla da duruşmada hazır bulundu.

SAVCILIKTAN YANIT BEKLENİYOR

Bir önceki duruşmada, Oruçoğlu’nun cesedinin bulunduğu minibüsteki kırmızı lekenin içeriğinin tespiti için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan yazıya yanıt verilmediği belirtildi.

SAVCILIK TUTUKLUĞUN DEVAMINI TALEP ETTİ

Duruşma savcısı, tutuklu sanık Yüksel Y.’nin suçun vasıf, mahiyeti ve kaçma ihtimalinin bulunduğu gerekçesiyle tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.

TAHLİYE EDİLDİ, YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Mahkeme heyeti, sanık Yüksel Y.’nin tutuklu kaldığı süre, mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Yüksel Y. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme duruşmayı erteledi.