20. yılını kutlayan NBA 2K serisi, yüksek grafik ve oynanış kalitesi, açık dünya temalı Neighborhood konseptiyle satışa sunuldu. NBA 2K19, gerçek basketbol deneyimini ve kültürünü oyuna yansıtma konusunda limitleri zorluyor.

Daha sürükleyici olan MyCAREER modu, yeniden tasarlanan MyTEAM modu, artan dinamikleriyle Neighborhood gibi birçok yenilik ve geliştirilmiş özellikleriyle birlikte gelen NBA 2K19’un, bütün modlarını birbirine bağlayan müziklerini ise son dönemin popüler isimlerinden Travis Scott düzenledi. NBA 2K19’un geliştiricisi olan Visual Concepts, mümkün olan en geniş kapsamlı basketbol simülasyonu deneyimini yaşatmayı vadediyor.

LeBron James’in kapağında bulunduğu NBA 2K19 20th Anniversary Edition, içerisinde NBA 2K19 oyununun yanı sıra 100.000 Virtual Currency, MyTEAM kartları, LeBron temalı dijital MyPLAYER eşyaları ve daha fazla özelliğiyle birlikte geliyor. Giannis Antetokounmpo ise NBA 2K19’un standart sürümünün kapağını süslüyor.

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