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NBA All-Star maçının yedekleri belli oldu

70. NBA All-Star maçında oynayacak yedek basketbolcular duyuruldu. Jaylen Brown, Zach LaVine, Julius Randle ve Zion Williamson, kariyerlerinde ilk kez all-star seçildi

NBA All-Star maçının yedekleri belli oldu
AA

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart'ta TSİ sabaha karşı ABD'nin Atlanta kentindeki State Farm Arena'da düzenlenecek gösteri karşılaşmasında sahaya çıkacak takımların yedekleri belirlendi.

Ligdeki başantrenörlerin oyları sonucu Doğu Konferansı'ndan Jaylen Brown ve Jayson Tatum (Boston Celtics),Zach LaVine (Chicago Bulls),Julius Randle (New York Knicks),Ben Simmons (Philadelphia 76ers),Nikola Vucevic (Orlando Magic),yedekler arasına girdi.

Batı Konferansı'ndan yedek olarak all-star seçilen isimler ise Anthony Davis (Los Angeles Lakers),Paul George (Los Angeles Clippers),Damian Lillard (Portland Trail Blazers),Zion Williamson (New Orleans Pelicans),Donovan Mitchell ve Rudy Gobert (Utah Jazz) oldu.

Brown, LaVine, Randle ve Williamson, kariyerlerinde ilk kez NBA All-Star maçında oynama onurunu yaşayacak.

Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oylarıyla takım kaptanı seçilen LeBron James ve Kevin Durant, 5 Mart'ta TSİ sabaha karşı düzenlenecek draftta, ilk 5 ve yedek oyuncu havuzundan yapacakları tercihlerle kadrolarını oluşturacak.

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