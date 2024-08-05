NBA, Avrupa için özel bir lig kurabilir

NBA başkanı Adam Silver, Avrupa'da yeni bir turnuva veya lig kurma konusunda girişimlere başladıklarını açıkladı.

Silver, Associated Press'ten Tim Reynolds'a yaptığı açıklamada, NBA'in Avrupa'da her yıl düzenlenecek bir turnuva veya yeni bir lig kurma olasılığını araştırdığını belirtti:

"Kesin bir karar almadık. Burada muazzam bir fırsat olduğuna inancım tam. Kısa vadede bir lig yapısını dönüştüreceğimiz bir konu yok. Ancak bana kalırsa, takım sahiplerimiz global basketbola ek yatırım yapma konusunda oldukça iştahlılar."

Silver, FIBA ile şu anki görüşmelerin ligin yeni medya hakları nedeniyle "çok daha ciddi" olduğunu da sözlerine ekledi.

Silver son olarak, potansiyel yeni bir turnuvanın mevcut Avrupa basketbol düzeninin yerini almayacağını, "Burada ne yaparsak yapalım, asıl önemli olan noktanın bunun Avrupa basketbol yapısına katkı sağlaması olduğunu düşünüyorum." ifadeleriyle dile getirdi.