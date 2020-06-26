İlk görüşme yapıldı! Obra'nın yerine o isim mi geliyor?

31 Temmuz'da yeniden başlayacak NBA'de 16 oyuncuda Kovid-19 tespit edildi! NBA yönetiminin ESPN'e aktardığına göre test yapılan 302 oyuncunun 16'sında Kovid-19 pozitif bulgularına rastlandı.

11 Mart'ta ara verilen NBA, Florida eyaletine bağlı Orlando şehrindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde 22 takımla birlikte devam edecek. Seçilen 22 takımın, konferanslarda ilk 8 sırada yer alan takımlar ile ilk sekize 6 veya daha az galibiyet farkı bulunan takımlar olacak, buna göre doğu konferansından 9, batı konferansından ise 13 takımın sezonun devamında yer alacak.

Lig bittiğinde sekizinci ve dokuzuncu takımlar arasında 4 veya daha az galibiyet farkı olursa play-off'lara katılacak takımların play-in turnuvası ile seçilecek.