NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Phoenix Suns Footprint Center'da karşılaştığı Minnesota Timberwolves'ı 116-107'lik skorla mağlup etti ve bu sezonki 6. galibiyetini elde etti. Batı Konferansı'nda liderlik koltuğunda bulunan Phoenix'te Cameron Johnson 29 sayı, 3 asist, Mikal Bridges 19 sayı, 4 asist ve Devin Booker 18 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti. Ligdeki 4. yenilgisini alan Minnesota'da ise Karl-Anthony Towns 24 sayı, 10 ribaund, 7 asist, Anthony Edwards da 24 sayı, 6 ribaund ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Brooklyn Nets: 99 - Chicago Bulls: 108

Miami Heat: 116 - Golden State Warriors: 109

Oklahoma City Thunder: 116 - Orlando Magic: 108

Phoenix Suns: 116 - Minnesota Timberwolves: 107