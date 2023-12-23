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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Alperen Şengün, "double-double" ile Rockets'a galibiyeti getirdi - Basketbol Haberleri

        NBA'de Alperen Şengün, "double-double" ile Rockets'a galibiyeti getirdi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçta Houston Rockets, Dallas Mavericks'i 122-96 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:08
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        Alperen Şengün'den 'double double'!
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        NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. Alperen'in 22 sayı, 15 ribaunt ve 3 asistle oynadığı mücadelede Mavericks'i yenen Rockets, sezonun 14. galibiyetine ulaştı.

        Karşılaşmanın en skorer ismi olan Alperen, bu sezon 8. kez "double-double" yaptı. Rockets'ta Jabari Smith 21, Jalen Green 17 sayılık katkı sağladı.

        Mavericks'te Olivier-Maxence Prosper 20 sayı, 6 ribaunt ve 2 asist, Dexter Dennis 18 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle mücadele etti.

        KING, SABONIS İLE KAZANDI

        Sacramento Kings, Domantas Sabonis'in 28 sayı, 11 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaptığı maçta Phoenix Suns'ı 120-105 yendi.

        Bu sezonki 17. galibiyetini alan Kings'te De'Aaron Fox 23 sayı, 6 ribaunt ve 7 asist, Keegan Murray 21 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistlik katkı verdi.

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        Kevin Durant'in 28 sayı, 7 ribaunt ve 2 asist, Devin Booker'ın ise 24 sayı, 4 ribaunt ve 7 asistlik performansları Suns'ın yenilgisini önleyemedi.

        SONUÇLAR

        Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 121-111

        Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 117-122

        Houston Rockets-Dallas Mavericks: 122-96

        Miami Heat-Atlanta Hawks: 122-113

        Sacramento Kings-Phoenix Suns: 120-105

        Golden State Warriors-Washington Wizards: 129-118

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