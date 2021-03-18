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NBA'de bir günde altı "triple-double" ile rekor kırıldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) aynı günde altı oyuncu, üç istatistikte çift hanelere ulaşarak rekor kırdı.

NBA'de bir günde altı
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NBA'de 10 maçın oynandığı 17 Mart 2021 tarihi, ligin "triple-double" günü olarak kayıtlara geçti. Russell Westbrook, James Harden, Ben Simmons, Domantas Sabonis, Nikola Jokic ve Draymond Green'in gösterdikleri performanslar sayesinde ile bu istatistiki başarının en fazla oyuncu tarafından yakalandığı gün oldu. Bir önceki rekor ise cumartesi günü beş basketbolcu ile kırılmıştı.

Doğu Konferansı'nda zirvenin takipçisi Brooklyn Nets'in deplasmanda Indiana Pacers'ı 124-115 yendiği maçta iki takımdan da birer basketbolcu "triple-double" yaptı.

Nets'te 40 sayı, 15 asist ve 10 ribaunt ile James Harden takımına galibiyeti getirdi.

Pacers'ta Domantas Sabonis'in 18 sayı, 11 asist ve 11 ribauntluk performansı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Golden State Warriors'ta Draymond Green 16 sayı, 12 ribaunt ve 10 asist ile takımının Houston Rockets'ı 108-94 yenmesinde önemli pay sahibi oldu.

Denver Nuggets'ın sahasında Charlotte Hornets'i 129-104 yendiği maçta ise Nikola Jokic 12 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle oynadı.

Washington Wizards'ta Russell Westbrook'un 26 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistlik performansı ile 76ers'ta Ben Simmons'ın kaydettiği 13 sayı, 12 asist ve 10 ribaunt takımlarının galip gelmesine yetmedi. Wizards, Kings'e 121-119 kaybetti.

- Sonuçlar

Washington Wizards-Sacramento Kings: 119-121

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 105-109

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 115-124

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 116-112

Chicago Bulls- San Antonio Spurs: 99-106

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 117-110

Houston Rockets-Golden State Warriors: 94-108

Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 129-104

Memphis Grizzlies-Miami Heat: 89-85

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 105-89

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