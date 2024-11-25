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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Boston Celtics'ten üst üste 5. galibiyet! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Boston Celtics'ten üst üste 5. galibiyet!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Minnesota Timberwolves'u 107-105 yenerek art arda 5. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 10:07 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:07
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        Boston Celtics seriye bağladı!
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        NBA'e 6 maçla devam edildi. Timberwolves'u konuk eden Doğu Konferansı ikincisi Celtics, Jaylen Brown'ın 29 sayı, 4 asist, Jayson Tatum'ın 26 sayı, 8 ribaunt ve Derrick White'ın 19 sayı, 9 ribauntluk katkısıyla sezonun 14. galibiyetine ulaştı.

        Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 28 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, Julius Randle'ın 23 sayı, 6 ribaunt ve Rudy Gobert'in 10 sayı, 20 ribauntluk performansları, sezonun 8. mağlubiyetini engelleyemedi.

        CAVALIERS'TAN 17. GALİBİYET

        Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Toronto Raptors'ı 122-108 yenerek 18. maçında 17. galibiyetini elde etti.

        Cavaliers'ta Ty Jerome 26 sayı, 6 asist ve Donovan Mitchell 26 sayı, 4 ribaunt üretti.

        Bu sezon 13. yenilgisini yaşayan Raptors'ta Gradey Dick ve Scottie Barnes 18'er sayı kaydetti.

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        SONUÇLAR

        Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 107-105

        Indiana Pacers-Washington Wizards: 115-103

        Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 99-125

        Miami Heat-Dallas Mavericks: 123-118 (Uzatmada)

        Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 122-108

        Sacramento Kings-Brooklyn Nets: 103-108

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