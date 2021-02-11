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NBA'de Bulls'tan, Pelicans potasına 3 sayı yağmuru

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans'ı 129-116 yenen Chicago Bulls, 25 üç sayılık basket atarak kulüp rekorunu kırdı

NBA'de Bulls'tan, Pelicans potasına 3 sayı yağmuru

NBA'e 9 maçla devam edildi. Bulls, evinde oynadığı Pelicans mücadelesini, Zach LaVine ve Coby White'ın etkili oyunuyla kazandı. LaVine, 14'te 9 üç sayı isabetiyle 46 sayı, 7 ribaunt, White ise 17'de 8 üç sayı isabetiyle 30 sayı, 7 asist üretti. İkili böylece bir NBA maçında en az 8'er üç sayı isabeti bulan ilk takım arkadaşları oldu. Pelicans cephesinde Zion Williamson 29, Lonzo Ball ve Brandon Ingram 21'er sayı kaydetti.

GIANNIS'İN 47 SAYISI BUCKS'A YETMEDİ

Phoenix Suns, ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 125-124 mağlup ederek peş peşe 4. galibiyetini aldı. Suns'ı, 30 sayı, 6 ribauntla oynayan Devin Booker ve 28 sayı, 7 asist üreten Chris Paul sürükledi. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 47 sayı, 11 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

CEDİ'NİN TAKIMI ART ARDA 5. MAÇINI KAYBETTİ

Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın 133-95 kaybettiği Denver Nuggets karşılaşmasını, 2 sayı, 2 ribauntla tamamladı. Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği ev sahibi Nuggets'ta Paul Millsap 22 sayı, Michael Porter 19 sayı, 5 ribaunt ve Nikola Jokic 12 sayı, 12 asist, 6 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Toronto Raptors: 115-137

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 118-117

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 130-114

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 112-119

Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 104-94

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 133-95

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 129-116

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 125-124

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 114-113 (uzatmada)

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