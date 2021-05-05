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NBA'de Cedi Osman'ın 16 sayısı Cavaliers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 134-118 kaybettikleri Phoenix Suns maçında 16 sayı attı

NBA'de Cedi Osman'ın 16 sayısı Cavaliers'a yetmedi
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NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Cavaliers'ın sahasında Suns'a mağlup olduğu maçta 45 dakika sahada kalan Cedi Osman, 16 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist üretti. Cavaliers'ta Isaac Okoro 32, Collin Sexton 29 sayı ile oynadı.

Suns'ta Chris Paul 23 sayı ve 16 asist ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Ayrıca üst üste 5. galibiyetini alan Suns, Batı Konferansı puan durumunda zirveye yerleşti.

HARDAWAY 10 ÜÇLÜKLE MAVERICKS TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Dallas Mavericks'in, deplasmanda Miami Heat'i 127-113 yendiği maçta 10 üçlük atarak takımına galibiyeti getiren Tim Hardaway Jr, kulüp tarihinde bu istatistiğe ulaşan 3. oyuncu oldu.

36 sayı atan Hardaway'den önce, George McCloud 1995'te ve Wesley Matthews 2015'te bir maça 10 üçlüğü sığdırabilmeyi başaran diğer oyuncular olmuşlardı.

Ayrıca Mavericks'te Luka Doncic 23 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 118-134

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 99-102

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 124-118

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 108-103

Miami Heat-Dallas Mavericks: 113-127

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 99-103

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 105-100

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