NBA'e 7 maçla devam edildi. Cavaliers, konuk ettiği Grizzlies'ı 15 sayı farkla mağlup etti.
Cavaliers forması giyen Cedi Osman, yaklaşık 32 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 21 sayı, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamladı.
Cleveland Cavaliers'ta Darius Garland, 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Grizzlies'te ise Desmond Bane'in 25 ve Ja Morant'in 24 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
ANTETOKOUNMPO 54 SAYI ATTI, BUCKS KAZANDI
Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun üstün performansıyla konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 106-105 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.
Antetokounmpo, 54 sayı, 19 ribauntla "double-double" yaparak Bucks'ı galibiyete taşıdı.
Los Angeles Clippers'ta Norman Powell'ın 26 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
SONUÇLAR
Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 111-112
Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 128-113
New York Knicks-Miami Heat: 106-104
Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 114-98
Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 111-106
Denver Nuggets-Golden State Warriors: 134-117
Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers: 106-105
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