Geçmiş olsun Türkiye

AA

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Cavaliers, konferansta play-in mücadelesi veren Pacers'ı deplasmanda mağlup etti.

Cavaliers'ta Darius Garland 24 sayı, 6 asist, Isaac Okoro 20 sayı üretti. Jarrett Allen 18 sayı, 13 ribaunt, Evan Mobley de 17 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Cedi Osman ise 9 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmalık katkıda bulundu.

Pacers'ta Myles Turner'ın 27 sayı, 10 ribaunt, 3 blok ve Tyrese Haliburton'ın 15 sayı, 11 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

KNICKS 21 SAYI GERİDEN GELDİ

New York Knicks, ilk çeyreğin bitimine 2,5 dakika kala 21 sayı geride olduğu Philadelphia 76ers maçını 108-97 kazandı.

Ev sahibi Knicks'i galibiyete, 24 sayı, 9 ribaunt, 7 asist üreten Julius Randle ve 21 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan Jalen Brunson taşıdı.

76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid 31 sayı, 14 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Furkan Korkmaz ise forma şansı bulamadı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 113-119

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 103-122

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 103-106

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 108-97

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 136-104

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 128-98