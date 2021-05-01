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NBA'de Celtics, Spurs'ü Tatum'un 60 sayısı sayesinde yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, ilk yarısını 29 sayı geride tamamladığı San Antonio Spurs maçını, uzatma sonunda 143-140 kazandı

NBA'de Celtics, Spurs'ü Tatum'un 60 sayısı sayesinde yendi

NBA'e 8 maçla devam edildi. Celtics'in Spurs'ü ağırladığı mücadelede, lig tarihinin en büyük geri dönüşlerinden biri yaşandı. İkinci çeyrekte 32 sayı geriye düşen Celtics, all-star oyuncusu Jayson Tatum'un 60 sayı, 8 ribaunt, 5 asistlik performansıyla sahadan galip ayrılmayı başardı.

60 sayının 31'ini, son periyot ve uzatmada atan Tatum, hem kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı hem de Larry Bird'e ait kulüp rekorunu egale etti.

23 yaşındaki Tatum, NBA tarihinde Devin Booker'dan (2017) sonra 60 sayı barajını geçen 2. en genç oyuncu oldu.

Spurs'te DeMar DeRozan 30 sayı, 14 asist, 5 ribaunt, Dejounte Murray ve Lonnie Walker ise 24'er sayıyla oynadı.

LEBRON 20 MAÇ SONRA SAHALARA DÖNDÜ

Son şampiyon Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu James, 20 Mart'ta yaşadığı sakatlık sonrası ilk maçına, Sacramento Kings karşısında çıktı.

Misafir ekip Kings, Tyrese Haliburton'ın 23 sayı, 10 asist ve Richaun Holmes'un 22 sayı, 9 ribauntla öne çıktığı müsabakayı 110-106 kazandı.

Lakers'ta Anthony Davis 22 sayı, 11 ribaunt, 5 blok, Andre Drummond 17 sayı, 7 ribaunt ve LeBron James 16 sayı, 8 ribaunt, 7 asist üretti.

ERSAN 6, FURKAN 11, CEDİ 14 SAYI ATTI

Ligin en iyi galibiyet yüzdelerine sahip takımları arasındaki mücadelede Phoenix Suns, Utah Jazz'ı 121-100 yenerek Batı Konferansı'nda liderliğe yükseldi.

Ev sahibi Suns'ın all-star gardı Devin Booker, 31 sayıyla sahanın en skoreri oldu. 22 sayı kaydeden Bojan Bogdanovic'in ayakta tutmaya çalıştığı Jazz'da oyunua sonradan giren Ersan İlyasova da 6 sayı, 2 ribauntla maçı tamamladı.

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın 126-104 kazandığı Atlanta Hawks karşılaşmasında 11 sayı, 5 ribaunt, 4 asist üretti.

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ise Washington Wizards'a 122-93 yenildikleri maçta 14 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle oynadı.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 126-104

Boston Celtics-San Antonio Spurs: 143-140 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 93-122

Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 92-75

Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 109-128

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 98-108

Phoenix Suns-Utah Jazz: 121-100

Los Angeles Lakers -Sacramento Kings: 106-110

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