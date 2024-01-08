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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Dallas Mavericks sahasında Minnesota Timberwolves'u 115-108 yendi - Basketbol Haberleri

        NBA'de Dallas Mavericks sahasında Minnesota Timberwolves'u 115-108 yendi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, sahasında Batı Konferansı lideri Minnesota Timberwolves'u 115-108 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:52 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:52
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        Irving-Doncic ikilisi Dallas'ı taşıdı
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        Büyük bir ilgiyle takip edilen Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, sahasında Kyrie Irving ve Luka Doncic ikilisinin damga vurduğu karşılaşmada Batı Konferansı lideri Minnesota Timberwolves'u 115-108 mağlup etti.

        NBA'de normal sezona 7 maçla devam edildi. Mavericks, Kyrie Irving ve Luka Doncic ikilisinin 69 sayı attığı maçta Timberwolves'u yenerek sezonun 22. galibiyetini aldı.

        Kyrie Irving 35 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Luka Doncic ise 34 sayı, 6 ribaunt ve 8 asistlik performans sergiledi.

        Timberwolves'ta Anthony Edwards 36 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, Karl-Anthony Towns 24 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

        LAKERS, LEBRON JAMES İLE KAZANDI

        Los Angeles Lakers, all-star yıldızı LeBron James'in öne çıktığı maçta Los Angeles Clippers'ı 106-103 mağlup etti.

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        Mücadelenin en skorer ismi olan James 25 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Anthony Davis 22 sayı, 10 ribaunt ve 1 asistle galibiyete katkı verdi.

        Clippers'ta Paul George ve Ivica Zubac'ın 22'şer, Kawhi Leonard ve James Harden'ın 15'er sayılık katkıları mağlubiyeti önleyemedi.

        Sonuçlar

        Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 100-133

        Orlando Magic-Atlanta Hawks: 117-110

        Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 115-108

        Denver Nuggets-Detroit Pistons: 131-114

        Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 115-121

        Golden State Warriors-Toronto Raptors: 118-133

        Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 106-103

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