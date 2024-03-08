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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Doncic "triple-double" yapmaya devam etti, Mavericks kazandı - Basketbol Haberleri

        NBA'de Doncic "triple-double" yapmaya devam etti, Mavericks kazandı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, sahasında Miami Heat'i 114-108 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:06 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:06
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        Doncic "triple-double"lara devam etti
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        NBA'e 7 maçla devam edildi. Sloven yıldızı Luka Doncic'in 35 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle üst üste beşinci kez "triple-double" istatistiklerine ulaştığı maçta Mavericks, rakibini 6 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 35. galibiyetini elde etti.

        Mavericks'te Kyrie Irving 23 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Dante Exum 13, Daniel Gafford 12 sayıyla oynadı.

        Terry Rozier'in 27 sayı, 11 asistle "double-double" yaptığı Heat'te, Duncan Robinson 19, Jimmy Butler ve Bam Adebayo 14'er sayı kaydetti.

        - Onuralp Bitimli Bulls, deplasmanda Warriors'u devirdi

        Onuralp Bitim'in formasını giydiği Chicago Bulls, deplasmanda Golden State Warriors'ı 125-122 mağlup etti. 17 dakika süre alan milli basketbolcu, 6 sayı, 1 asist, 1 top çalmayla oynadı.

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        Bulls'ta DeMar DeRozan 33 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Nikola Vucevic 33 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, Coby White 20 sayı, 7 asistle galibiyete katkıda bulundu.

        Warriors'ta ise Draymond Green'in 11 sayı, 10 ribaunt, 12 asistlik "triple-double"ı, Jonathan Kuminga'nın 19 sayı, 10 ribauntluk "double-double"ı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Klay Thompson 25 sayı kaydetti.

        - Sonuçlar

        Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 111-113

        Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 118-112

        Dallas Mavericks-Miami Heat: 114-108

        Phoenix Suns-Toronto Raptors: 120-113

        Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 131-129

        Golden State Warriors-Chicago Bulls: 122-125

        Denver Nuggets-Boston Celtics: 115-109

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