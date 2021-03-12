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NBA'de Furkan Korkmaz'dan Bulls potasına 16 sayı

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 127-105 kazandıkları Chicago Bulls maçında 16 sayı kaydetti

NBA'de Furkan Korkmaz'dan Bulls potasına 16 sayı

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Chicago Bulls'a konuk olduğu karşılaşmadan 127-105 galip ayrılırken, karşılaşmada 24 dakika sahada kalan Furkan, 16 sayı, 4 asist ve 1 ribauntluk performans sergiledi.

76ers'ta Dwight Howard 18 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken, Tobias Harris 24, Tony Bradley 14 sayı attı.

Bulls'ta Lauri Markkanen 23, Zach LaVine 19 ve Coby White 18 sayıyla oynadı.

HAWKS SON SANIYE ÜÇLÜĞÜYLE KAZANDI

Doğu Konferansı'nın iki orta sıra takımının mücadelesinde Atlanta Hawks 121-120'lik skorla Toronto Raptors'ı mağlup etti.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçın son 50 saniyesine ev sahibi Raptors dört sayılık farkla önde girdi. Farkı iki sayıya indiren Hawks, son saniyede Tony Snell'in elinden bulduğu üç sayılık basketle maçı kazandı.

Hawks'ta Trae Young 37, Danilo Gallinari 20 ve Kevin Huerter 19 sayı ile takımlarının galibiyetine katkıda bulundu.

Raptors'ta ise Norman Powell'ın 33 sayılık performansı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi. Aron Baynes 11 sayı 15 ribaunt, Kyle Lowry 17 sayı, 12 asist ile "double-double" yaparken, Chris Boucher de 29 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 105-102

Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 120-121

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 121-109

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 134-101

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 105-135

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 105-127

Miami Heat-Orlando Magic: 111-103

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 116-108

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 130-104

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 121-127

Sacramento Kings-Houston Rockets: 125-105

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