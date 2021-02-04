NBA'de Philadelphia 76ers, deplasmanda Charlotte Hornets'i 118-111 mağlup etti.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede rakibini 7 sayı farkla yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
Konuk ekipte 34 sayı, 11 ribauntla oynayan Joel Embiid maçın en skorer ismi olurken, Tobias Harris 26, Danny Green 16 sayı üretti. 16 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, maçı 4 sayı, 1 ribauntla tamamladı.
Ev sahibi takımda Gordon Hayward ve LaMelo Ball'ın 22'şer sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.
MAVERICKS, GALİBİYETİ HATIRLADI
Ligde altı maçtır kazanamayan Dallas Mavericks, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 122-116 yendi. Mavericks'te Luca Doncic 27 sayı, 14 asist, Kristaps Porzingis 24 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparak galibiyete önemli katkıda bulundu.
Hawks'ta ise John Collins'in 35 sayı, 12 ribaunt, Kevin Huerter'in 21 sayı, 10 asist, Clint Capela'nın 10 sayı, 13 ribauntluk performansı maçı kazanmaya yetmedi.
CLIPPERS'TAN 17. GALİBİYET
Los Angeles Clippers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 121-99 yenerek bu sezon 17. galibiyetini aldı. Clippers'ta Paul George 36, Kawhi Leonard 24 sayı kaydederken, Ivica Zubac 10 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı.
Colin Sexton'un 27, Darius Garland'in 23 sayıyla oynadığı Cavaliers'ta ise 18 dakika süre alan Cedi Osman 9 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle maçı tamamladı.
SONUÇLAR
Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 130-110
Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 111-118
Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 116-122
Chicago Bulls-New York Knicks: 103-107
Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 104-87
Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 99-121
Miami Heat-Washington Wizards: 100-103
San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 111-108
New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 123-101
Sacramento Kings-Boston Celtics: 116-111
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