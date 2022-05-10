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NBA'de Golden State Warriors, serisinde avantaj yakaladı

NBA konferans yarı finallerinde Golden State Warriors, konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı 101-98 yenerek seride 3-1 öne geçti

NBA'de Golden State Warriors, serisinde avantaj yakaladı
AA

NBA play-off yarı finallerine iki karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı serisinin dördüncü maçında, Golden State Warriors, Chase Center'da ağırladığı Memphis Grizzlies'ı 3 sayı farkla yenerek 3. galibiyetine ulaştı ve konferansında finale kalma adına önemli bir avantaj yakaladı.

Warriors'ta all-star Stephen Curry 32 sayı, 8 asist ve 5 ribauntla maçın en skorer oyuncusu olurken, yeni bir rekora daha imza attı. Karşılaşmada 4 üçlük kaydeden 34 yaşındaki oyuncu, play-off'larda 500 üç sayı barajına ulaşan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Andrew Wiggins 17 sayı ve 10 ribaunt, Klay Thompson 14 sayı ve 7 ribaunt, Jordan Poole 14 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Grizzlies'ta yıldız oyuncu Ja Morant sakatlığı nedeniyle maçta görev alamazken, Jaren Jackson 21 sayı, 5'er blok ve ribaunt, Tyus Jones 19 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Kyle Anderson 17 sayı ve 8 ribaunt, Dillon Brooks 12 sayı ve 8 asist, Steven Adams 10 sayı ve 15 ribauntla oynadı.

BOSTON CELTICS SERİYE EŞİTLİK GETİRDİ

Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, konuk olduğu Milwaukee Bucks'ı özellikle son çeyrekteki etkili oyunuyla 116-108 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi.

Celtics'te Al Horford 30 sayı ve 8 ribauntla play-off sayı rekorunu kırarken, Jayson Tatum 30 sayı, 13 ribaunt ve 5 asist, Marcus Smart 18 sayı ve 8 asist, Jaylen Brown 18 sayıyla takımının galibiyetinde etkili oldu.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo'nun 34 sayı, 18 ribaunt ve 5 asistlik performansı, galibiyet için yetmedi. Brook Lopez 17 sayı ve 7 ribaunt, Jrue Holiday 16 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt, Wesley Matthews 12 sayı, Pat Connaughton ise 11 sayı ve 7 ribauntla mücadele etti.

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