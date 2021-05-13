Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbolNBA
ABONE OL

NBA'de Hawks 4, Knicks ise 8 yıl sonra play-off'a yükselmeyi garantiledi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks 4, New York Knicks ise 8 yıl aranın ardından play-off'a kalmayı garantiledi.

NBA'de Hawks 4, Knicks ise 8 yıl sonra play-off'a yükselmeyi garantiledi

NBA'e 6 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın sakatlığı nedeniyle yer almadığı karşılaşmada Boston Celtics'i 102-94 mağlup etti.

Kevin Love 30 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaparak galibiyetin mimarı olurken, Collin Sexton 28 sayı, 8 asist, Isaac Okoro ise 15 sayı, 6 ribauntluk katkı sağladı.

Celtics'te Jayson Tatum'un 29 sayı, 8 ribaunt ve Evan Fournier'ın 15 sayı, 4 ribauntluk performansları kazanmak için yeterli olmadı.

Doğu Konferansı'nın sürpriz takımı New York Knicks, Celtics'in bu yenilgisi sonrası 2013 yılının ardından ilk kez play-off'a yükselmeyi garantiledi.

HAWKS, YOUNG'IN 33 SAYISIYLA KAZANDI

Doğu Konferansı'ndaki bir diğer mücadelede Atlanta Hawks, sahasında Washington Wizards'ı 120-116 mağlup etti.

2017 yılının ardından ilk kez play-off'a kalma başarısı gösteren Hawks'ta Trae Young 33 sayı, 9 asist, John Collins ise 18 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Play-in turnuvasına katılma mücadelesi veren Wizards'ta Russell Westbrook 34 sayı, 15 asist, Daniel Gafford da 16 sayı, 4 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 120-116

Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 128-116

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 102-94

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 125-107

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 98-105

Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 124-122

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alperen Şengün, NBA draftına katılacağını açıkladı
BASKETBOLAlperen Şengün, NBA draftına katılacak
NBA'de Celtics'i yenen Heat, play-off biletini kaptı
BASKETBOLHeat play-off biletini kaptı
Son dakika haberi | Potada şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo
BASKETBOLPotada şampiyon Fenerbahçe
Ali Koç: "Namağlup şampiyon olduğumuz için daha da fazla mutluyuz"
BASKETBOLKoç'tan namağlup şampiyonluk vurgusu!
Russell Westbrook, NBA tarihinin 'triple double' rekorunu kırdı
BASKETBOLVe tarihi rekoru kırdı!
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı 13 Mayıs'ta başlayacak
BASKETBOLBasketbolda play-off 13 Mayıs'ta!
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 83 Lokman Hekim Fethiye Belediye: 93 MAÇ SONUCU
BASKETBOLFethiye veda etti
Ergin Ataman: Kovulmadığım sürece Anadolu Efes'teyim. NBA'den teklif olursa...
BASKETBOL"Kovulmadığım sürece Anadolu Efes'teyim"
Los Angeles Lakers, Davis'in 42 sayısıyla kazandı
BASKETBOLLakers, Davis'in 42 sayısıyla kazandı
Pınar Karşıyaka: 59 - Hereda San Pablo Burgos: 64 MAÇ SONUCU
BASKETBOLAlkışlar Karşıyaka'ya!