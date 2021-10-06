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NBA'de hazırlık maçlarında, iki Türk oyuncu sahaya çıktı

Türk oyuncular Houston Rocketslı Alperen Şengün ile Cleveland Cavalierslı Cedi Osman, maçlarda 5'er sayı kaydetti

NBA'de hazırlık maçlarında, iki Türk oyuncu sahaya çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon öncesi hazırlık maçında Houston Rockets, konuk ettiği Washington Wizards'ı 125-119 mağlup etti.

NBA'de 2021-22 sezonu öncesinde oynanan 4 hazırlık maçında, milli oyuncular Houston Rocketslı Alperen Şengün ile Cleveland Cavalierslı Cedi Osman sahaya çıktı.

Houston Rockets'ın ağırladığı Washington Wizards'ı 6 sayı farkla mağlup ettiği maçta 25 sayıyla oynayan Kevin Porter, galibiyette başrolü oynadı. Mücadelede 13 dakika sahada kalan Alperen Şengün ise 3'ü hücum olmak üzere 8 ribaunt, 5 sayı, 3 asist, 1'er blok ve top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

Chicago Bulls'un konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 131-95 yendiği karşılaşmada ise Zach LaVine, attığı 25 sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu.

Cavaliers'ta oyuna sonradan girerek 17 dakika sahada kalan Cedi Osman ise 5 sayı, 1'er asist ve top çalmayla oynadı.

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