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NBA play-off'larına 4 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off'lara son sıradan katılan Heat, normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks'a konuk olduğu serinin ilk maçını kazandı.

Mücadelede iki önemli sakatlık yaşandı. Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, ilk çeyrekte sırt üstü düşmesinin ardından belinden sakatlanarak maçı terk etmek zorunda kaldı.

Bu sezon 20,1 sayı ortalamasıyla Heat'in 3. en skorer ismi olan Tyler Herro'nun ise devre arasına saniyeler kala girdiği ikili mücadelede sağ eli kırıldı.

Misafir ekip Heat'i galibiyete, 35 sayı, 11 asist, 5 ribauntla "double double" yapan Jimmy Butler ve 22 sayı, 9 ribaunt, 7 asist üreten Bam Adebayo taşıdı.

Bucks'ta Khris Middleton 33 sayı, 9 ribaunt, Bobby Portis 21 sayı, 8 ribaunt ve Jrue Holiday 16 sayı, 16 asist, 7 ribauntla oynadı.

LOS ANGELES TAKIMLARI SAHA AVANTAJINI ELE GEÇİRDİ

Batı Konferansı'ndaki ilk tur karşılaşmalarında Los Angeles Lakers, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 128-112, Los Angeles Clippers da konuk olduğu Phoenix Suns'ı 115-110 yenerek serilerinde durumu 1-0'a getirdi.

Lakers'ta Rui Hachimura 29 sayı, 6 ribaunt, Austin Reaves 23 sayı, Anthony Davis 22 sayı, 12 ribaunt, 7 blok, 3 top çalma ve LeBron James 21 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 3 blokla oynadı.

Maçı 18 sayıyla tamamlayan Grizzlies'in all-star oyun kurucusu Ja Morant, bitime 6 dakika kala sağ elinin üstüne düşmesinin ardından mücadeleye devam edemedi.

Clippers'ta ise yaklaşık 2 yıl sonra ilk play-off maçına çıkan Kawhi Leonard, 38 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle sahanın en etkili ismi oldu.

Suns cephesinde Kevin Durant 27 sayı, 11 asist, 9 ribaunt, Devin Booker 26 sayı, 4 top çalma, 3 blok ve Torrey Craig 22 sayı üretti.

SONUÇLAR

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 112-128 (0-1)

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 117-130 (0-1)

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 110-115 (0-1)

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 109-80 (1-0)