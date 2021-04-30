Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbol
ABONE OL

NBA'de Houston Rockets, 20 yaşındaki Kevin Porter'ın 50 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets'ın, Milwaukee Bucks'ı 143-136 mağlup ettiği müsabakada 20 yaşındaki Kevin Porter Jr, 50 sayı ve 11 asist üreterek NBA tarihinde bu istatistiğe ulaşan en genç oyuncu oldu

NBA'de Houston Rockets, 20 yaşındaki Kevin Porter'ın 50 sayısıyla kazandı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın son sırasında yer alan Rockets'ın sahasında Bucks'ı yendiği maçta NBA tarihine geçen Kevin Porter Jr, 50 sayı ve üzeri ile 10 asist ve üzeri istatistiğe ulaşan en genç oyuncu olma unvanını 23 yaşında bu performansı gösteren LeBron James'ten (50 sayı, 10 ribaunt) aldı.

Ayrıca 20 yaşındaki basketbolcu, Rockets kulüp tarihinde de şimdiye kadar bu istatistiğe ulaşan tek oyuncu olan James Harden'ın (8 kez) ardından ikinci isim oldu.

NETS GALİBİYET SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI

Doğu Konferansı lideri Brooklyn Nets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 130-113 yenerek üst üste 4. galibiyetini kazandı.

Nets'te 42 sayı, 10 asist ile "double-double" yapan Kevin Durant, takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu.

Pacers'ta Caris LeVert'in 36 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 113-130

Detroit Pistons-Dallas Mavericks: 105-115

Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 143-136

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 126-114

Denver Nuggets-Toronto Raptors: 121-111

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 95-109

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NBA'de Cedi Osman'ın 19 sayısı Cavaliers'a yetmedi
BASKETBOLCedi Osman'ın 19 sayısı yetmedi
ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex maçı ertelendi
BASKETBOLKarşıyaka-Beşiktaş maçı ertelendi
Whitcomb ile yollar ayrıldı
BASKETBOLWhitcomb ile yollar ayrıldı
Son dakika! Anadolu Efes, Madrid'de kayıp!
BASKETBOLAnadolu Efes, Madrid'de kayıp!
Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman, saat k
BASKETBOLReal Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda?
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu
BASKETBOLRakiplerimiz belli oldu!
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali seyircisiz oynanacak
BASKETBOLFinal-Four seyircisiz
Dallas Mavericks'ten Golden State Warriors'a 30 sayı fark
BASKETBOLDallas'tan 30 sayı fark
CKSA Moskova Fenerbahçe MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ne veda etti!
BASKETBOLFenerbahçe Beko veda etti!
Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Beko CSKA maçı saat kaçta, ne zaman?
BASKETBOLFenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman?