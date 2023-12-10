NBA'de ilk kez düzenlenen sezon içi turnuvasında Los Angeles Lakers şampiyon oldu
NBA'de ilk kez düzenlenen sezon içi turnuvasında Los Angeles Lakers, finalde Indiana Pacers'ı 123-109 yenerek şampiyon oldu. Lakers'ta Anthony Davis 41 sayı, 20 ribaunt ve 5 asistle maça damgasını vururken, 24 sayı, 11 ribauntla oynayan LeBron James turnuvanın MVP'si (en değerli oyuncu) seçildi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezon içi turnuvası final maçını kazanan Los Angeles Lakers, kupanın sahibi oldu.
Bu sezon ilk kez düzenlenen turnuvanın finalinde, Los Angeles Lakers ile Indiana Pacers takımları, Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki T-Mobile Arena'da karşılaştı.
Maçın büyük kısmında rakibinden daha iyi savunma yapan Lakers, mücadeleyi 123-109 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Lakers'ta Anthony Davis 41 sayı, 20 ribaunt ve 5 asist, LeBron James 24 sayı, 11 ribaunt ve 4 asist, Austin Reaves 28 sayı, D'Angelo Russell 13 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla galibiyeti getiren oyuncular oldu.
38 yaşındaki all-star James, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Pacers'ta Tyrese Haliburton 20 sayı ve 11 asist, Bennedict Mathurin 20, Aaron Nesmith 15, Obi Toppin 13 sayıyla mücadele etti.