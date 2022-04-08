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NBA'de Jokic tarihe geçti, Nuggets play-off biletini aldı

Denver Nuggets'ta forma giyen Sırp yıldız Nikola Jokic, NBA tarihinde bir sezonda 2000 sayı, 1000 ribaunt ve 500 asiste ulaşan ilk oyuncu oldu

NBA'de Jokic tarihe geçti, Nuggets play-off biletini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Memphis Grizzlies'ı 122-109 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer alan rakibi karşısında maç boyunca üstünlüğü elden bırakmayan Nuggets, bu galibiyetle play-off biletini aldı.

Karşılaşmayı 35 sayı, 16 ribaunt ve 6 asistle tamamlayan ev sahibi ekibin Sırp yıldızı Nikola Jokic, NBA tarihinde bir sezonda 2000 sayı, 1000 ribaunt ve 500 asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.

Aaron Gordon'un 22 sayı ürettiği Nuggets'ta, Bones Hyland ve Will Barton 16'şar sayı kaydetti.

Grizzlies'ta Desmond Bane 14 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Dillon Brooks ve Ziaire Williams 12'şer sayıyla maçı tamamladı.

SİXERS, SIAKAM'I DURDURAMADI

Toronto Raptors, Pascal Siakam'ın 37 sayı, 11 ribaunt, 12 asistle "triple double" yaptığı maçta Philadelphia 76ers'ı 119-114 yendi.

Gary Trent'in 30 sayıyla galibiyete katkı verdiği Raptors'ta, Precious Achiuwa 20 sayı attı.

Konuk takımda Joel Embiid'in 30 sayı, 10 ribaunt, James Harden'ın 13 sayı, 15 asistlik "double double" performansları mağlubiyete engel olamadı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 128-101

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 127-121

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 119-114

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 127-121

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 127-94

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 122-109

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 128-112

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