Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol NBA
ABONE OL

NBA'de konferans yarı finaline çıkan ilk takım 76ers oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Brooklyn Nets'i 96-88 yenen Philadelphia 76ers, seriyi 4-0'a getirerek konferans yarı finaline yükseldi.

NBA'de konferans yarı finaline çıkan ilk takım 76ers oldu
AA

NBA play-off'larına 4 karşılaşmayla devam edildi. 76ers, Doğu Konferansı ilk tur serisinin 4. maçını da kazanarak Nets'i eledi ve bu sezon play-off'larda tur atlayan ilk takım oldu.

Yıldız oyuncusu Joel Embiid'den yoksun sahaya çıkan 76ers'ta Tobias Harris 25 sayı, 12 ribaunt, James Harden 17 sayı, 11 asist, 8 ribaunt, Paul Reed de 10 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi Nets'te Spencer Dinwiddie 20 sayı, 6 asist, Nic Claxton 19 sayı, 12 ribaunt, 4 blokla karşılaşmayı tamamladı.

HEAT, LİG LİDERİ BUCKS'A KARŞI İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Doğu Konferansı'nda play-off'lara son sıradan katılan Miami Heat, normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Milwaukee Bucks'ı ağırladığı serinin 3. maçını 121-99 kazanarak 2-1 öne geçti.

Heat'in all-star oyuncusu Jimmy Butler 30 sayı, 5 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Duncan Robinson 20 sayı, Bam Adebayo ve Gabe Vincent 12'şer sayı, 11'er ribauntluk katkıda bulundu.

Giannis Antetokounmpo'nun yokluğunda 23 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten Khris Middleton ve 19 sayı, 5 ribauntla oynayan Jrue Holiday, Bucks'ın skor yükünü çekmeye çalıştı.

MORANT'İN 45 SAYISI YETMEDİ

Batı Konferansı'nda normal sezonu 7. sırada bitiren Los Angeles Lakers, konferans 2'ncisi Memphis Grizzlies'i 111-101 yenerek ilk tur serisinde 2-1'lik avantaj yakaladı.

Grizzlies oyuncusu Dillon Brooks, topu rakip sahaya getiren LeBron James'in kasık bölgesine eliyle vurması üzerine 3. çeyreğin başında oyundan atıldı.

Ev sahibi Lakers'ı galibiyete, 31 sayı, 17 ribaunt, 3 blokla "double double"a imza atan Anthony Davis ve 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten LeBron James taşıdı.

Elindeki sakatlık yüzünden önceki maçı kaçıran Ja Morant'in 45 sayı, 13 asist, 9 ribauntluk performansı, Grizzlies için galibiyete yetmedi.

SUNS KONFERANS YARI FİNALİNDEN BİR MAÇ UZAKTA

Los Angeles Clippers deplasmanından 112-100 galip ayrılan Phoenix Suns, Batı Konferansı ilk tur serisinde 3-1 öne geçti.

Suns'ta Kevin Durant 31 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, Devin Booker 30 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma ve Chris Paul 19 sayı, 9 asist, 3 top çalma, 3 blokla oynadı.

Kawhi Leonard'ın üst üste 2. kez forma giyemediği Clippers'ı, 37 sayı, 6 ribauntla maçı tamamlayan Russell Westbrook ayakta tutmaya çalıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Olympiakos Fenerbahçe Beko play-off maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?
BASKETBOL Olympiakos Fenerbahçe Beko play-off maçı ne zaman?
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 68 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 75 MAÇ SONUCU
BASKETBOL Fenerbahçe seride öne geçti
Anadolu Efes TOFAŞ'ı geçemedi
BASKETBOL Anadolu Efes TOFAŞ'ı geçemedi
Manisa Büyükşehir Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor: 82-87 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Bursaspor deplasmanda kazandı
NBA'de Cleveland Cavaliers, New York Knicks karşısında 2-1 geride!
BASKETBOL Cedi'li Cleveland, 2-1 geriye düştü!
Ergin Ataman için flaş iddia: 2 yıllık anlaşma sağlandı!
BASKETBOL ''2 yıllık anlaşma sağlandı''
Fenerbahçe Beko: 79 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 72 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Fenerbahçe Beko geriden gelip kazandı!
Toronto Raptors'ta başantrenör Nick Nurse'ün görevine son verildi
BASKETBOL Raptors'da Nick Nurse dönemi sona erdi!
76ers, NBA Doğu Konferansı yarı finalinden bir maç uzakta
BASKETBOL 76ers bir maç uzakta!..
Galatasaray Çağdaş Faktoring: 78 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 87 MAÇ SONUCU
BASKETBOL Fenerbahçe finalde!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.