NBA'de korku dolu anlar!

Philadelphia 76ers çaylağı Jared McCain, yeni sezona hazırlanırken gerçekleştirdikleri hazırlık maçında kafasını yere çarptıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Sixers ekibinin geçtiğimiz gece Brooklyn Nets'e karşı oynadığı hazırlık maçında McCain, potaya gittiği bir anda savunmacıyla çarpıştıktan sonra sırtının üzerine düştü ve bir süre yerden kalkamadı.

Başını ve sırtını sert bir şekilde yere çarptığı düşüş sonrası yerde nefes almakta zorlandığı görülen McCain, akabinde beyin sarsıntısı için değerlendirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.