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NBA'de Lakers, Nuggets karşısında LeBron James ile kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaparak yıldızlaştığı maçta Denver Nuggets'ı 114-93 mağlup etti.

NBA'de Lakers, Nuggets karşısında LeBron James ile kazandı
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NBA'e 5 maçla devam edildi. Lakers, James'in 27 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle oynadığı karşılaşmada Nuggets'ı 114-93 yenerek üst üste 3, toplamda 17. galibiyetini elde etti.

Lakers'ta Dennis Schröder 21, Talen Horton-Tucker 17, Anthony Davis ise 13 sayılık katkı sağladı.

Nuggets'ta Jamal Murray'in 20 sayı, 5 asist, JaMychal Green'in ise 14 sayı, 8 ribauntluk performansları kazanmaya yetmedi.

NBA'deki toplam isabetli şutu 12 bin 691'e yükselen LeBron James, Wilt Chamberlain'i geride bırakarak tüm zamanların en çok şut isabeti bulan 3. oyuncusu oldu. Listenin ilk 2 sırasında ise Kareem Abdul-Jabbar (15 bin 837) ile Karl Malone (13 bin 528) yer alıyor.

FURKAN'LI 76ERS'IN SERİSİ BİTTİ

Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 13 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle oynadığı maçta Portland Trail Blazers'a 121-105 yenildi. Dört maçlık galibiyet serisi sona eren 76ers'ta Joel Embiid 37 sayı, 5 ribaunt, Tyrese Maxey 15 sayı, 4 asistlik performans sergiledi. Blazers'ta Gary Trent Jr. 24 sayı, 3 ribaunt, Carmelo Anthony ise 22 sayı, 5 asistle sezonun 12. galibiyetinde pay sahibi oldu.

SONUÇLAR

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 116-147

Atlanta Hawks-Utah Jazz: 91-112

Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 105-121

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 103-115

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 114-93

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