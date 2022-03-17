Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol NBA NBA'de Mavericks, Nets'i son saniye basketiyle devirdi
ABONE OL

NBA'de Mavericks, deplasmanda Nets'i son saniye basketiyle devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Brooklyn Nets'i son saniye basketiyle 113-111 yendi

NBA'de Mavericks, Nets'i son saniye basketiyle devirdi
AA

NBA'e 12 maçla devam edildi. Mavericks, son anları büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Spencer Dinwiddie'nin son saniye basketiyle kazanarak üst üste 3, bu sezon ise 43. galibiyetini elde etti.

Konuk ekibin all-star yıldızı Luka Doncic, 37 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle "triple double"ın kapısından döndü. Galibiyeti getiren Dinwiddie, 22 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi.

Dün 60 sayıyla kulüp ve kariyer rekoru kıran Kyrie Irving'in aşısız olması nedeniyle forma giyemediği ev sahibi takımda Kevin Durant, 23 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla "double double" yaptı. Goran Dragic 21, Bruco Brown 17 sayıyla oynadı.

TIMBERWOLVES, SAHASINDA LAKERS'I 20 SAYI FARKLA YENDİ

Minnesota Timberwolves, sahasında ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 124-104 yenerek üst üste 3, bu sezon 41. galibiyetini aldı.

Timberwolves'ta 30 sayı, 8 ribauntla oynayan Karl-Anthony Towns, takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu. Anthony Edwards 27 sayı, Patrick Beveley de 18 sayı kaydetti.

Lakers'ta 19 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik performans sergileyen LeBron James mağlubiyete engel olamadı. Carmelo Anthony 16, Russell Westbrook 15, Malik Monk 13 sayılık katkı sağladı.

Gecenin bir başka mücadelesinde milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 5 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle oynadığı maçta Houston Rockets, sahasında Batı Konferansı lideri Phoenix Suns'a 129-112 mağlup oldu.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 116-106

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 114-118

Washington Wizards-Denver Nuggets: 109-127

Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 111-113

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 128-98

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 124-104

Houston Rockets-Phoenix Suns: 112-129

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 122-120

Utah Jazz-Chicago Bulls: 125-110

Golden State Warriors-Boston Celtics: 88-110

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 126-135

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 100-103

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Irving'in kariyer rekoru kırdığı maçı Nets farklı kazandı
BASKETBOL Irving'den kariyer rekoru
TOFAŞ: 82 - Nutribullet Treviso: 80 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL TOFAŞ evinde kazandı
Bahçeşehir Koleji: 66 - Sporting: 54 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Bahçeşehir Koleji yarı finalde
Erteleme maçını Beşiktaş Icrypex kazandı
BASKETBOL Erteleme maçını Beşiktaş Icrypex kazandı
Galatasaray: 76 - Szekszard: 69 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Galatasaray, Dörtlü Final'de
Frutti Extra Bursaspor: 96 - Mincidelice JL: 89
BASKETBOL Timsah son çeyrekte işi bitirdi
Karl-Anthony Towns 60 sayıyla Timberwolves'a galibiyeti getirdi
BASKETBOL 60 sayı attı, galibiyeti getirdi!
FIVB, üç Türk hakemin klasmanını yükseltti
BASKETBOL Üç hakemin klasmanı yükseltildi
Galatasaray Nef uzatmalarda yenildi
BASKETBOL Galatasaray Nef uzatmalarda yenildi
Lakers'ın yıldızı LeBron James'ten tarihi rekor! - Basketbol Haberleri
BASKETBOL LeBron James'ten tarihi rekor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.