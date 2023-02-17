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NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Bucks, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Bulls'u 12 sayı farkla yenerek bu sezon 41. galibiyetine uzandı.

El bileğinden sakatlandığı için 9 dakika süre alabilen Bucks'ın all-star oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 2 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle oynadı. Yıldız basketbolcu, Bucks tarihinin en çok asist yapan oyuncusu unvanını elde etti.

Karşılaşmayı 33 sayı, 7 ribaunt, 4 blokla tamamlayan Brook Lopez, takımını sırtlarken, Jevon Carter 22 sayı, Jrue Holiday 15 sayı, 9 asist kaydetti.

DeMar DeRozan'ın oynamadığı ev sahibi takımda, Nikola Vucevic 22 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı. Zach LaVine 18, Patrick Williams 16 sayıyla oynadı.

Gecenin diğer maçlarında Washington Wizards, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 114-106, Los Angeles Clippers da Phoenix Suns'ı 116-107 mağlup etti.