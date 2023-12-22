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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Milwaukee Bucks, Orlando Magic'i 118-114 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı - Basketbol Haberleri

        NBA'de Milwaukee Bucks, Orlando Magic'i 118-114 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Orlando Magic'i 118-114 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:13 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:13
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        NBA'de Bucks'tan peş peşe 6. galibiyet
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        Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Doğu Konferansı'nda mücadele eden Milwaukee Bucks, Orlando Magic'i 118-114 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. NBA'de galibiyet serisi yakalayan Milwaukee Bucks, 3. sıradaki yerini korudu.

        NBA'e 8 maçla devam edildi. Bucks, konuk ettiği Magic'i 4 sayı farkla mağlup etti. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 10 ribaunt ve 6 asistle oynadı. Magic'te ise Franz Wagner'ın 29 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        LOS ANGELES CLIPPERS'IN 9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

        Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı attığı maçta Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers'ı 134-115 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi.

        Clippers'ta James Harden'ın 23 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi.

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        CEDİ'DEN 2 SAYI, 1 RİBAUNT, 3 ASİST

        Chicago Bulls, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 114-95 yendi. Bulls'ta Coby White 22 sayı, DeMar DeRozan ise 21 sayı attı. Bu mağlubiyetle Spurs, son 22 maçındaki 21. yenilgisini aldı.

        Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 2 sayı, 1 ribaunt, 3 asist ile oynadı.

        SİMONS'IN 41 SAYISI YETMEDİ

        Washington Wizards, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 118-117 yendi.

        Wizards'ta Kyle Kuzma, attığı 32 sayı ile takımını galibiyete taşıdı. Blazers'ta Anfernee Simons'ın 41 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        Sonuçlar:

        Detroit Pistons-Utah Jazz: 111-119

        Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 104-123

        Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 114-95

        Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 116-103

        Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 118-114

        Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 134-115

        Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 118-111

        Portland Trail Blazers-Washington Wizards: 117-118

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