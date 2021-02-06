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HaberlerBasketbol
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NBA'de Milwaukee Bucks ve Utah Jazz'dan üst üste 3. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 123-105 yendi.

NBA'de Milwaukee Bucks ve Utah Jazz'dan üst üste 3. galibiyet

NBA'e 9 maçla devam edildi. Bucks, yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 33 sayı, 12 ribauntluk "double-double" performansıyla öne çıktığı maçta Cavaliers'ı 123-105 mağlup ederek art arda 3. galibiyetini aldı.

Bu sezon 22. maçında 14. kez kazanan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Jrue Holiday 17, Khris Middleton 15 sayı kaydetti.

Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 19, Andre Drummond'ın 18 sayısı sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi. Cedi Osman ise 22 dakika 25 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 12 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

UTAH JAZZ KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Utah Jazz, Charlotte Hornets deplasmanında 138-121 kazanarak peş peşe 3. galibiyetine ulaştı.

Sezonun 23. maçında 18. kez galip gelen Jazz'da Bojan Bogdanovic 31, Donovan Mitchell 30 sayı buldu.

Hornets'ta 34 sayıyla kariyer rekoru kıran LaMelo Ball ve 25 sayı, 10 ribauntla "double-double" yapan Gordon Hayward'ın performansları sezonun 13. yenilgisini önleyemedi.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 113-114

Orlando Magic-Chicago Bulls: 123-119

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 105-123

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 117-123

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 103-106

Miami Heat-Washington Wizards: 122-95

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 121-138

Phoenix Suns-Detroit Pistons: 109-92

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 115-119

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