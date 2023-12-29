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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks'i 118-110 mağlup etti - Basketbol Haberleri

        NBA'de Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks'i 118-110 mağlup etti

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks'i 118-110 yenerek bu sezonki üstün performansını sürdürdü. Timberwolves'ta Anthony Edwards, 44 sayıyla maça damgasını vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:58
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        Timberwolves, Edwards'ın şovu ile galip
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        Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards'ın 44 sayı ile damga vurduğu maçta Dallas Mavericks'i 118-110 yenerek bu sezonki üstün performansını devam ettirdi.

        NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Timberwolves, konuk ettiği Mavericks'i 8 sayı farkla yendi ve 30. karşılaşmasında 23. galibiyetine imza attı.

        Konferansında lider konumda bulunan Timberwolves'ta Anthony Edwards 44 sayı, 4 asist, 3'er top çalma ve ribaunt, Rudy Gobert 20 sayı ve 11 ribaunt, Jaden McDaniels 12 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

        All-star Luka Doncic'in görev almadığı Mavericks'te Tim Hardaway 32; Jaden Hardy 17 sayı, Derrick Jones 15 sayı ve 9 ribaunt, Dwight Powell 12 sayı, 14 ribaunt ve 6 asistle oynadı.

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        PİSTONS, LİDER CELTİCS'İ ZORLAMASINA RAĞMEN UZATMALARDA KAYBETTİ

        Doğu Konferansı'nda lider Boston Celtics, normal süresi 108-108 eşitlikle sona eren mücadelenin ardından uzatmalarda konuk ettiği Detroit Pistons‘ı 128-122 mağlup etti.

        Bu sezon 24. kez kazanan Celtics'te Kristaps Porzingis 35 sayı ve 8 ribaunt, Jayson Tatum 31 sayı, 10 asist, 7 ribaunt ve 5 top çalma; Derrick White 23 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt; Jrue Holiday 12 sayı ve 9 ribaunt ile mücadele etti.

        Mağlubiyet serisi 28 maça çıkan konferans sonuncusu Pistons'ta Cade Cunningham 31 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt; Jaden Ivey 22 sayı, 10 ribaunt ve 4 asist; Bojan Bogdanovic 17 sayı, 12 ribaunt ve 6 asist; Jalen Duren 15 sayı ve 14 ribauntluk performans sergiledi.

        Sonuçlar:

        Boston Celtics-Detroit Pistons: 128-122 (uzatmada)

        Chicago Bulls-Indiana Pacers: 104-120

        Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 118-110

        New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 112-105

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        Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 142-105

        Golden State Warriors-Miami Heat: 102-114

        Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 105-118

        Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 133-112

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