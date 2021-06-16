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NBA'de Nets, Kevin Durant'in 49 sayı attığı maçta Bucks'ı mağlup etti

NBA play-off'larında Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks'ı 114-108 yenerek konferans yarı final serisinde 3-2 öne geçti

NBA'de Nets, Kevin Durant'in 49 sayı attığı maçta Bucks'ı mağlup etti
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NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Nets, Doğu Konferansı yarı final serisi 5. maçında Barclays Center'da Bucks'ı ağırladı.

Play-off'larda sakatlıklar yüzünden sorun yaşayan Nets'te Kevin Durant, karşılaşmanın tamamında forma giydi. Nets, serinin 4. maçında sakatlanan Kyrie Irving'den yoksun sahaya çıktı. İlk karşılaşmada sakatlanan James Harden ise takıma döndü.

Durant, 49 sayı, 17 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Yıldız basketbolcu, bir play-off maçında en çok sayı atan Nets oyuncusu olmayı da başardı. Jeff Green 27, Blake Griffin 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Sakatlıktan dönen Harden ise 5 sayı, 8 asist, 6 ribauntla mücadele etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 12 ribaunt, Khris Middleton 25 sayı, 5 asist, Jrue Holiday 19 sayı, 8 asistle oynadı.

Serinin galibi, Doğu Konferansı finalinde Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks (2-2) eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.

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