Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbolNBA
ABONE OL

NBA'de Philadelphia 76ers'ı yenen Utah Jazz, 8'de 8 yaptı

Batı Konferansı lideri Jazz, Doğu Konferansı'nın zirvesindeki 76ers'ı 134-123 mağlup etti. Cavaliers, Cedi Osman'ın 17 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Warriors'a 129-98 kaybetti

NBA'de Philadelphia 76ers'ı yenen Utah Jazz, 8'de 8 yaptı
AA

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, sahasında Philadelphia 76ers'ı 134-123 mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Jazz, 6 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği maçta Doğu Konferansı'nın zirvesindeki 76ers'ı 134-123 yendi.

Jazz'da kenardan gelerek 40 sayı kaydeden Jordan Clarkson galibiyetin mimarı olurken, Donovan Mitchell 24 sayı, 5 asist, Joe Ingles ise 20 sayı, 3 ribauntluk katkı sağladı.

76ers'ta kariyer rekoru kıran Ben Simmons'ın 42 sayı, 12 asist, 9 ribaunt, Tobias Harris'in 36 sayı, 10 ribaunt, Dwight Howard'ın da 14 sayı, 12 ribauntluk performansları yenilgiyi önleyemedi.

NETS 3 SAYI REKORUYLA KAZANDI

Brooklyn Nets, 27 üç sayılık basket atarak kulüp tarihinin en fazla üçlük atıldığı maçta, Sacramento Kings'i 136-125 mağlup etti. Nets'te Kyrie Irving 40 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, James Harden 29 sayı, 14 asist, 13 ribaunt ile "triple-double"a imza attı. Kings'te Hassan Whiteside 26 sayı, 16 ribaunt, Cory Joseph ise 22 sayı, 5 asist üretti.

CEDİ'NİN DOUBLE-DOUBLE'I CAVALIERS'A YETMEDİ

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 17 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Golden State Warriors'a 129-98 mağlup oldu. Son günlerin formda ismi Stephen Curry 36 sayıyla Warriors'ı taşırken, Andrew Wiggins 15 sayı, 4 ribaunt, Kelly Oubre ise 14 sayı, 3 ribauntla oynadı. Üst üste 8. yenilgisini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 23 sayı, 5 asist, Darius Garland 16 sayı, 2 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Houston Rockets: 131-119

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 112-120

New York Knicks-Atlanta Hawks: 123-112

Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 134-123

Los Angeles Clippers-Miami Heat: 125-118

Sacramento Kings-Brooklyn Nets: 125-136

Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers: 129-98

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CSKA Moskova, Danimarkalı basketbolcu Gabriel Iffe Lundberg'i kadrosuna kattı
BASKETBOLLundberg, CSKA Moskova'da
Basketbolda Kral Kupası, Barcelona'nın
BASKETBOLKral Kupası, Barcelona'nın
NBA'de Cedi'nin 20 sayısı Cavaliers'a yetmedi
BASKETBOLCedi'nin 20 sayısı yetmedi
NBA'de Utah Jazz serisini 7 maça çıkardı
BASKETBOLJazz serisini 7 maça çıkardı
Grizzlies'i 20 sayı geriden gelerek yenen Lakers, 7'de 7 yaptı
BASKETBOLLakers 20 sayı geriden geldi!
NBA'de Warriors, Magic'i Curry'nin etkili oyunuyla yendi
BASKETBOLCurry coştu!
NBA'de Bulls'tan, Pelicans potasına 3 sayı yağmuru
BASKETBOLBulls'tan 3 sayı yağmuru
Fenerbahçe Beko: 81 - TOFAŞ: 84 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLFenerbahçe Beko, TOFAŞ'a yenildi
Son dakika rapor çıktı! Kobe Bryant'ın kazasında pilotaj hatası
BASKETBOLKobe'nin kazasında pilotaj hatası!
Gaziantep Basketbol'da hedef play-off
BASKETBOLGaziantep Basketbol'da hedef play-off