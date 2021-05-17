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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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NBA'de son şampiyon Lakers, play-in oynayacak

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans'ı 110-98 mağlup etmesine rağmen Portland Trail Blazers'ın galip gelmesi üzerine, play-off'a yükselebilmek için play-in turuna katılacak.

NBA'de son şampiyon Lakers, play-in oynayacak

NBA'e 15 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcisi Lakers, deplasmanda Pelicans'ı mağlup ederek üst üste 5. kez kazandı. Ancak son şampiyon, Blazers'ın Nuggets'ı sahasında 132-116 mağlup etmesi üzerine normal sezonu 7. sırada tamamladı. Böylelikle doğrudan play-off'a katılma şansını kaybederek play-in turuna kaldı.

Lakers'ta LeBron James 25 sayı ile takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Los Angeles ekibi play-in ilk maçında sahasında Golden State Warriors'ı ağırlayacak. Diğer karşılaşmalar şu şekilde olacak:

Indina Pacers-Charlotte Hornets

Boston Celtics-Washington Wizards

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs

STEPHEN CURRY'DEN NORMAL SEZON ÜÇLÜK REKORU

Golden State Warriors'ın sahasında Memphis Grizzlies'i 113-101 yendiği maçta rakip potaya 9 üçlük bırakan Stephen Curry, normal sezondaki ortalamasını 5.3'e çıkararak bu alanda 5.1 ile kendisine ait olan NBA rekorunu geliştirdi.

Curry maçı 46 sayı ile tamamladı.

FUTKAN 6, CEDİ 5 SAYI İLE NORMAL SEZONU TAMAMLADI

Philadelphia 76ers'ın, Orlando Magic'i 128-117 yendiği maçta 19 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz, 6 sayı, 4 asist ve 1 ribaunt ile karşılaşmayı tamamladı.

Cleveland Cavaliers'ın Brooklyn Nets'e 123-109 mağlup olduğu maçta 31 dakika süre alan Cedi Osman ise 5 sayı, 5 ribaunt ve 3 asist üretti.

SONUÇLAR

New York Knicks-Boston Celtics: 96-92

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 121-123

Toronto Raptors-Indıana Pacers: 113-125

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 115-110

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 113-101

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 123-109

Philadephia 76ers-Orlando Magic: 128-117

Atlanta Hawks-Houston Rockets: 124-95

Detroit Pistons-Miami Heat: 107-120

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 117-112

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 136-121

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 98-110

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 132-116

Sacramento Kings-Utah Jazz: 99-121

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 118-112

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