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NBA'de Suns, 76ers deplasmanında kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers'ı 116-113 mağlup etti

NBA'de Suns, 76ers deplasmanında kazandı

NBA'e 12 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın ikinci sırasındaki Suns, deplasmanda Doğu Konferansı lideri 76ers'ı yenerek sezonun 42. galibiyetini aldı.

Chris Paul 28 sayı, 8 asistle galibiyetin mimarı olurken, Devin Booker 19 sayı, 7 asist, Mikal Bridges ise 18 sayı, 4 ribauntluk katkı verdi.

Joel Embiid'in 38 sayı, 17 ribauntluk üstün performansıyla, Danny Green'in 18 ve Furkan Korkmaz'ın 12 sayısı 76ers'ı yenilgiden kurtaramadı.

KNICKS'İN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Play-off'a kalma mücadelesi veren New York Knicks, sahasında Atlanta Hawks'ı 137-127 yenerek Doğu Konferansı'nda 4. sıraya yerleşti.

Üst üste 8. galibiyetini elde eden Knicks'te 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Julius Randle 40 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaparken, Derrick Rose ve Immanuel Quickley 20'şer sayılık katkı sağladı.

Sezonun 27. yenilgisini alan Hawks'ta Clint Capela'nın 25 sayı, 22 ribaunt, Trae Young'ın 20 sayı, 14 asist, Bogdan Bogdanovic'in ise 20 sayı, 6 ribauntu kazanmak için yeterli olmadı.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 114-103

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 122-116

Washington Wizards-Golden State Warriors: 118-114

Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 113-116

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 121-105

Houston Rockets-Utah Jazz: 89-112

New York Knicks-Atlanta Hawks: 137-127

San Antonio Spurs-Miami Heat: 87-107

Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 127-117

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 105-106

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 128-125

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 117-105

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