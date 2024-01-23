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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de tarihi gece! Joel Embiid 70 sayıyla rekor kırdı - Basketbol Haberleri

        NBA'de tarihi gece! Joel Embiid 70 sayıyla rekor kırdı

        NBA'de Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Cedi Osman'lı San Antonio Spurs'u 133-123 mağlup ederken, Philadelphia'da 70 sayıyla oynayan Joel Embiid kulüp rekoru kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:36 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:36
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        NBA'de tarihi gece! Embiid'den 70 sayı
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 70 sayıyla damga vurduğu maçta San Antonio Spurs'u 133-123 mağlup etti.

        NBA'e 8 maçla devam edildi. 76ers, konuk ettiği Spurs'u 10 sayı farkla yendi.

        Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid, attığı 70 sayıyla NBA kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Embiid ayrıca, maçta 18 ribaunt da alarak "double-double" yaptı.

        Karşılaşmada Embiid'in attığı 70 sayı, bu sezon bir oyuncunun kaydettiği en yüksek sayı oldu.

        NBA tarihinde bir maçta 70 sayı barajını aşan 9. oyuncu olan Embiid, 76ers tarihinde 68 sayıyla bir maçta en fazla sayı atan Wilt Chamberlain'i de geçerek takımın bir karşılaşmada en fazla sayı atan oyuncusu unvanını elde etti.

        76ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz ise maçı 1 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

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        San Antonio Spurs'te Victor Wembanyama, 33 sayı atarken milli oyuncu Cedi Osman ise 2 sayı, 3 ribaunt, 1 asist kaydetti.

        TOWNS'DAN 62 SAYI!

        Charlotte Hornets, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 128-125 mağlup etti.

        Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, attığı 62 sayıyla NBA kariyerinin sayı rekorunu kırmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.

        Hornets'ta Miles Bridges 28, Brandon Miller ise 27 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

        Sonuçlar

        Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 113-122

        Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 99-126

        Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 133-123

        Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 100-108

        Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 125-128

        Dallas Mavericks-Boston Celtics: 110-119

        Phoenix Suns-Chicago Bulls: 115-113

        Sacramento Kings-Atlanta Hawks: 122-107

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