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NBA'de Warriors, Magic'i Curry'nin etkili oyunuyla yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Orlando Magic'i 111-105 mağlup etti

NBA'de Warriors, Magic'i Curry'nin etkili oyunuyla yendi
AA

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Warriors, evinde oynadığı Magic karşılaşmasını kazandı.

Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 19'da 10 üç sayı isabetiyle 40 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalmayla oynadı. Andrew Wiggins 21 sayı, 7 ribaunt, 3 blok, Kelly Oubre de 17 sayı, 10 ribauntluk katkıda bulundu.

Magic'te Nikola Vucevic 25 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, Dwayne Bacon ve Terrence Ross 20'şer sayı üretti.

FURKAN 7 SAYI KAYDETTİ

Portland Trail Blazers, Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers'ı 118-114 yendi. Ev sahibi Trail Blazers'ı galibiyete, 30 sayı, 7 asistle oynayan Damian Lillard ve kenardan gelerek 24 sayı atan Carmelo Anthony taşıdı. 76ers'ta Joel Embiid'in 35 sayı, 9 ribaunt ve Ben Simmons'ın 23 sayı, 11 ribaunt, 9 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Furkan Korkmaz ise 7 sayı, 5 ribauntla maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Houston Rockets-Miami Heat: 94-101

Boston Celtics-Toronto Raptors: 120-106

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 95-111

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 118-114

Golden State Warriors-Orlando Magic: 111-105

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