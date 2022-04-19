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NBA play-off'ları ilk turuna, 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda Warriors, özellikle üçüncü çeyrekte hücumdaki etkili performansıyla, konuk ettiği Nuggets'ı 20 sayı farkla yendi ve rakibi karşısında ikinci maçtan da galip ayrıldı.

Warriors'ta sakatlığının ardından iyileşme sürecinin devam etmesi nedeniyle yedek kulübesinde maça başlayan all-star Stephen Curry, 22 dakikada 34 sayı üreterek maçın en skorer oyuncusu oldu. Jordan Poole 29 sayı, 8 asist ve 5 ribaunt, Klay Thompson 21 sayı, Andrew Wiggins 13 sayı ve 8 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Nuggets'ta Nikola Jokic, çift teknik faul sebebiyle oyundan atıldığı karşılaşmada 26 sayı ve 11 ribaunt, Will Barton 12 sayı ve 10 ribaunt, Bones Hyland ve Monte Morris 12 sayıyla mücadele etti.

MAVERICKS, LUKA DONCIC'SİZ KAZANDI

Batı Konferansı'nın diğer mücadelesinde, Dallas Mavericks, konuk ettiği Utah Jazz‘i 110-104'lük skorla yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Sakatlığı devam eden yıldız oyuncu Luka Doncic'siz sahaya çıkan Mavericks'te Jalen Brunson 41 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performansıyla kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Maxi Kleber 25 sayı ve 6 ribaunt, Spencer Dinwiddie 17 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt, Reggie Bullock 11 sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Jazz'de Donovan Mitchell 34 sayı ve 5 asist, Bojan Bogdanovic 25 sayı ve 5 ribaunt, Jordan Clarkson 21 sayı, Royce O'Neale 12 sayı ve 9 ribaunt, Rudy Gobert ise 8 sayı ve 17 ribauntluk performans sergiledi.

SIXERS SERİDE AVANTAJI YAKALADI

Doğu Konferansı play-off ilk turunda Philadelphia 76ers, konuk ettiği Toronto Raptors'ı 112-97'lik skorla geçerek seride skoru 2-0'a getirdi.

Sixers'ta all-star Joel Embiid 31 sayı ve 11 ribaunt, Tyrese Maxey 23 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Tobias Harris 20 sayı ve 10 ribaunt, James Harden 14 sayı, 6'şar ribaunt ve asist, Danny Green 11 sayıyla galibiyette etkili oldu. Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise karşılaşmada süre alamadı.

Raptors'ta OG Anunoby 26 sayı, Pascal Siakam 20 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist, Fred VanVleet 20 sayı ve 7 asist, Chris Boucher 17 sayı ve 8 ribauntla oynadı.