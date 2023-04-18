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NBA'de yılın savunma oyuncusu Jaren Jackson oldu

Memphis Grizzlies pivotu Jaren Jackson Jr., NBA'de bu sezonun Yılın Savunmacısı ödülünü kazandı

NBA'de yılın savunma oyuncusu Jaren Jackson oldu
AA / HABERTURK.COM

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies forması giyen Jaren Jackson, yılın savunma oyuncusu seçildi.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, uzun forvet ve pivot mevkilerinde oynayabilen ABD'li basketbolcu, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamada Brook Lopez (Milwaukee Bucks) ve Evan Mobley'i (Cleveland Cavaliers) geride bıraktı.

Grizzlies'in Batı Konferansı'nı 2. sırada tamamlamasında önemli pay sahibi olan 23 yaşındaki Jackson, bu sezondan itibaren ligin efsane pivotlarından Hakeem Olajuwon'un isminin verildiği ödüle kariyerinde ilk kez layık görüldü.

Bu sezon ilk kez all-star seçilen Jackson, maç başına 3 blok yaptı ve pota altında savunduğu rakiplerini yüzde 46,9 isabet oranında tuttu. Genç oyuncu, bu iki istatistikte de normal sezonu lider bitirdi.

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