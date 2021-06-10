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NBA'de yılın savunma oyuncusu olarak Gobert seçildi

NBA'de Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert, kariyerinde 3. kez yılın savunma oyuncusu seçildi

NBA'de yılın savunma oyuncusu olarak Gobert seçildi
AA

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fransız pivot, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylama sonucu Ben Simmons (Philadelphia 76ers) ve Draymond Green'i (Golden State Warriors) geride bırakarak ödüle layık görüldü.

Kariyerinde 2 kez all-star seçilen Gobert, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarından sonra bir sefer daha yılın savunma oyuncusu ödülünü aldı. 28 yaşındaki basketbolcu, Dikembe Mutombo (4 kez),Ben Wallace (4) ve Dwight Howard'dan (3) sonra ödülü 3 defa kazanan 4. isim oldu.

Jazz'ın 52 galibiyet, 20 mağlubiyetle lig lideri olmasında önemli katkısı bulunan Gobert, sezonu yüzde 67,5 saha içi isabetiyle 14,3 sayı ve 13,5 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.

Maç başına 10,1 savunma ribaundu alarak bu alanda başı çeken Gobert, blok krallığı yarışını ise 2,7 ortalamayla ikinci sırada bitirdi.

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