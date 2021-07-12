NBA final serisinde Suns'a karşı ilk galibiyetini alan Bucks, durumu 2-1 yaptı

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NBA final serisi üçüncü maçında Bucks, Fiserv Forum'da Suns'ı ağırladı.

İlk çeyreği 28-25 önde tamamlayan taraf Suns olsa da Bucks devre arasına 60-45 üstün gitti. İkinci yarıda rakibinin skora ortak olmasına izin vermeyen Bucks, üçüncü periyodunu 98-76 önde bitirdiği mücadeleden 120-100 galip ayrıldı.

Giannis Antetokounmpo 41 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, Jrue Holiday 21 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Khris Middleton 18 sayı, 7 ribaunt, 6 asistlik performanslarıyla Bucks'ı galibiyete taşıdı. Antetokounmpo, Shaquille O'Neal'dan sonra final serisinde üst üste iki maç en az 40 sayı ve 10 ribaunt üreten ikinci oyuncu oldu.

Suns'ta Chris Paul 19 sayı, 9 asist, Jae Crowder 18 sayı, 6 ribaunt, Deandre Ayton 18 sayı, 9 ribaunt, Cameron Johnson 14 sayı 5 ribaunt, Devin Booker ise 10 sayı, 6 ribauntla mücadele etti. Bu arada Paul, bin 50 asiste ulaştığı play-off'larda en fazla asist yapan oyuncular sıralamasında Scottie Pippen'ı (bin 48) geride bıraktı ve 9. basamağa yükseldi. Listede Steve Nash (bin 61) ve Larry Bird (bin 62), Paul'e en yakın isimler olarak göze çarpıyor.

Final serisinin 4. maçı, 15 Temmuz Perşembe günü TSİ 04.00'te Bucks'ın sahasında oynanacak.